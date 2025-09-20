Programmation JEP 2025 au Musée Estrine Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence

Programmation JEP 2025 au Musée Estrine 20 et 21 septembre Musée Estrine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Horaires d’ouverture du musée : 10h-18h

Programme JEP

Samedi 20 septembre

11H : Visite guidée de l’exposition « Eros dans l’arène de Picasso » par la commissaire d’exposition Annie Maïllis (sur réservation) (1H)

14H : Visite guidée de l’exposition « Icônes » (1H)

16H30 : Visite guidée thématique sur le thème du cubisme de Juliette Roche et Albert Gleizes ( 30 min)

Dimanche 21 septembre

14H : Visite guidée de l’exposition « Icônes » (1H)

16H30 : Visite thématique sur les portraits (durée 30 min)

Aucune réservation n’est nécessaire pour participer aux visites.

L’entrée et les visites sont gratuites tout le week-end.

Musée Estrine 8 Rue Lucien Estrine, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490923472 http://musee-estrine.fr La collection est dédiée à la peinture et aux arts graphiques des XXe et XXIe siècles. Elle s’articule autour des deux grandes figures qui ont marqué la vie saint-rémoise : Albert Gleizes dont le musée conserve plus d’une trentaine d’œuvres et Vincent van Gogh auquel le Musée dédie un centre d’Interprétation. Les grands peintres provençaux et plus particulièrement ceux du territoire du pays d’armes sont mis à l’honneur. Le Musée conserve la plus grande collection d’André Marchand (environ 130 œuvres) ainsi qu’un trentaine d’œuvres d’Édouard Pignon. Sont aussi représentés les grands artistes «oubliés» ou méconnus de la peinture française avec une curiosité particulière pour les artistes figuratifs et engagés politiquement autour des salons de la jeune peinture (..) et les artistes du territoire qui illustrent aussi le sujet paysage.

Musée Estrine