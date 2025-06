Programmation juillet août 2025 à l’Ecole-Musée Boulogne-sur-Mer 1 juillet 2025 07:00

Programmation juillet août 2025 à l'Ecole-Musée
2, rue de l'Ancien rivage
Boulogne-sur-Mer
Pas-de-Calais

Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 17h00

Gratuit pour les moins de 18 ans

Tarif plein 3 € / Tarif réduit 2 €

Exposition temporaire

L’école de la drôle de guerre à la libération (1939-1945)

Du 17 mai au 19 décembre 2025

Cette exposition, organisée 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’intéressera à la situation de l’enseignement dans le Boulonnais pendant le second conflit mondial. De la défaite à la Reconstruction en passant par l’occupation, l’école est à la fois témoin et actrice des évènements. L’exposition évoquera les destins des élèves et professeurs boulonnais durant cette période, des conscriptions aux évacuations, dans une ville particulièrement touchée par les bombardements.

Les rendez-vous des enfants

Les ateliers récréatifs (à partir de 6 ans)

Les ateliers récréatifs invitent les enfants et les adolescents à exprimer leur talent artistique autour de la thématique du développement durable, après la découverte ludique de l’École-Musée.

→ Les mercredis de 10h à 12h (du 9 juillet au 20 août)

Tarif 3,50/personne Réservation conseillée (durée 2h) .

