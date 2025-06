Programmation juillet août 2025 au Musée du Château comtal Boulogne-sur-Mer 1 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Programmation juillet août 2025 au Musée du Château comtal Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

Expositions temporaires et collections permanentes

Le château des comtes de Boulogne

Dans le prolongement des remparts, le château de Boulogne-sur-Mer est la pièce maîtresse de la forteresse édifiée par le comte Philippe Hurepel en 1231. Premier objet de la collection, c’est aussi une porte d’entrée sur l’histoire de la ville. Les fortifications de la cité romaine, sur lesquelles le monument repose, sont encore visibles aujourd’hui dans les souterrains. L’exposition Les clefs du château vous invite à découvrir les vies successives de ce site, tour à tour, résidence des comtes de Boulogne, caserne militaire, prison puis musée depuis 1988.

D’une culture à l’autre des collections ouvertes sur le monde

Le musée de Boulogne-sur-Mer, fondé en 1825, est l’héritier de l’extraordinaire cabinet de curiosités du peintre d’histoire naturelle Isidore Leroy de Barde. Les collections comportent aujourd’hui plus de 100 000 objets intimement liées à l’histoire de la ville, de ses voyageurs, scientifiques ou collectionneurs et de leur regard ouvert sur le monde. Les œuvres sont une invitation à voyager d’une culture à l’autre.

Mondes arctiques

De l’Alaska au Nunavut

Ouverture le 5 juillet

Institution de référence pour les cultures du Grand Nord américain, le musée propose un nouvel accrochage dédié aux mondes arctiques. D’importantes donations d’œuvres contemporaines viennent enrichir les collections, offrant un regard renouvelé sur ces cultures. Les sculptures de verre ou d’os, les peintures et masques contemporains

font écho aux pièces anciennes collectées au 19e siècle par Alphonse Pinart et témoignent des dynamiques de réappropriation et de renouveau culturel portées par les acteurs des cultures autochtones.

De l’Alaska au Nunavut, vivez une immersion unique au cœur des richesses et des dynamiques des territoires arctiques.

Comme un reflet d’opale… Fenêtres ouvertes sur le Boulonnais

Du 8 juillet 2023 au 4 janvier 2026

D’azur, d’émeraude, d’argent ou d’opale… la couleur des reflets du ciel et de l’eau inspire écrivains, artistes, publicistes des années 1890-1910 qui progressivement baptisent les côtes françaises. Dans une dynamique de concurrence des territoires, espaces naturels, industries, traditions ou encore infrastructures balnéaires… sont autant de marqueurs de ces espaces en pleine construction dont nous sommes les directs héritiers.

L’exposition Comme un reflet d’opale… propose de regarder sous un nouveau jour des collections du musée de Boulogne-sur-Mer qui explorent le Boulonnais. Depuis le XIXe siècle ce territoire entre mer, dunes et bocages est un sujet d’inspiration pour de nombreux artistes. La diversité de leurs regards s’ouvre à nous comme autant témoignages sensibles de la vie, des mutations et des enjeux de ce territoire.

Mini-Expo #3 A table !

Du 5 avril 2025 au 9 mars 2026

Se procurer de la nourriture, la préparer et la manger tous les humains autour du monde le font, mais de bien des façons différentes ! De la poule à la petite cuillère, du plat à couscous au masque à igname, tableaux, sculptures et objets sont ici rassemblés pour raconter ces pratiques variées. Et comme l’appétit vient en mangeant, un jeu de piste dans le reste du musée permettra aux grands gourmands de ne pas rester sur leur faim s’ils n’ont fait qu’une bouchée de cette mini-expo !

Les visites guidées

Mondes arctiques

Les œuvres sont une invitation à voyager d’une culture à l’autre. De l’Alaska au Nunavut, vivez une immersion unique au cœur des richesses et des dynamiques des territoires arctiques.

→ Chaque après-midi en juillet et août à 14h30

La visite est incluse dans le billet d’entrée Sans rendez-vous

Les Clefs du château

Le musée ouvre ses portes sur le château comtal, premier objet de la collection.

Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

→ Chaque après-midi en juillet et août à 15h30

La visite est incluse dans le billet d’entrée Sans rendez-vous

Les séances bien-être

Ap(art)é Visite bien-être

Aller au musée pour expérimenter la rencontre insolite d’une œuvre d’art et d’une méditation guidée des 5 sens.

→ Jeudi 10 juillet et 7 août à 18h00

Gratuit Réservation conseillée Se munir d’un plaid et d’un tapis

Les visites-enquête

Les enquêtes au musée sont des visites-jeu, accompagnés d’un médiateur, à partager entre amis ou en famille (dès 12 ans).

Le retour du Hareng rouge

Observe attentivement les œuvres, récolte des indices et résous des énigmes pour déjouer les plans du Hareng Rouge !

→ Les vendredis 11 et 25 juillet, 8 et 22 août à 14h30

L’affaire de l’épave humaine

En compagnie de l’inspecteur Pinart, récoltez les indices, interrogez les suspects et découvrez les secrets des œuvres du musée.

→ Les vendredis 18 juillet, 1er, 15, 29 août à 14h30

La visite est incluse dans le billet d’entrée Réservation conseillée

Les rendez-vous en famille

Château-comptines (Dès 12 mois) Visite éveil

Un éveil à l’art en comptines pour les plus petits. 20 min de découverte et un véritable moment de partage en famille. Les petits découvriront quelques œuvres du musée par le biais de comptines, de gestes et de manipulations.

→ Dimanche 6 juillet et 3 août à 10h30

Gratuit Réservation conseillée

Une visite développée avec le service petite Enfance de la ville de Boulogne-sur-Mer.

L’heure du jeu (Dès 4 ans) Atelier jeux de société

→ Dimanche 6 juillet et 3 août de 14h00 à 17h00

C’est l’heure de s’amuser ! Un moment privilégié en famille autour de jeux de société, pour parler d’art, entourés d’œuvres et confortablement installés au cœur du Petit Salon.

Gratuit Sans rendez-vous

Pas touche ? (Dès 3 ans) Visite sensorielle

Ne pas toucher ? Mais sentir, regarder, écouter ou même goûter, oui ! L’éveil des sens est au programme de cette visite pour s’imprégner des œuvres des peintres et sculpteurs de la Renaissance au XXème siècle, de l’Italie à la Côte d’Opale.

→ Lundis et vendredis à 10h30 (du 7 juillet au 31 août)

La visite est incluse dans le billet d’entrée Réservation conseillée

Family days (Dès 6 ans) ateliers

Un atelier-découverte autour des collections permanentes pour un moment joyeux en famille

Autour du parcours de visite Mondes arctiques

Atelier fabriquer un panier athabascan

→ Les lundis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août à 14h30

Autour de du parcours Clefs du château

Atelier fabriquer son blason

→ Les lundis 14 et 28 juillet, 11 et 25 août à 14h30

3,50 euros par enfant Réservation conseillée

Raconte-moi une histoire (Dès 6 ans) Visite contée

Le petit théâtre nomade du musée s’installe au cœur des collections permanentes et ouvre les portes de l’imaginaire…

Autour de l’exposition Comme un reflet d’opale

→ Jeudis 10 et 24 juillet et 7 et 21 août à 10h30

Autour du parcours Mondes arctiques

→ Jeudis 17 et 31 juillet et 14 et 28 août à 10h30

La visite est incluse dans le billet d’entrée Réservation conseillée .

Rue de Bernet

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 02 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Programmation juillet août 2025 au Musée du Château comtal Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale