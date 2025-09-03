Programmation Le Cyclope Rue de l’hôtel de Ville Tonnerre
Programmation Le Cyclope Rue de l’hôtel de Ville Tonnerre mercredi 3 septembre 2025.
Programmation Le Cyclope
Rue de l’hôtel de Ville Le Cyclope Tonnerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-23
Date(s) :
2025-09-03
Le cinéma de Tonnerre vous invite à découvrir une programmation variée du 3 au 23 septembre. Au programme des films pour tout les goûts Karate Kid, Les 4 Fantastiques, Amélie et bien d’autres. .
Rue de l’hôtel de Ville Le Cyclope Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 23 13 cinema@mairie-tonnerre.fr
English : Programmation Le Cyclope
German : Programmation Le Cyclope
Italiano :
Espanol :
L’événement Programmation Le Cyclope Tonnerre a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois