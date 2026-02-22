Programmation musicale 100% féminine Espace Jeunes Christian Ridel Granville
Programmation musicale 100 % féminine pendant une semaine à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes célébrée le 8 mars qui s’inscrit dans la démarche #anouslegalite.
Rendez-vous sur le site radio.lebouquetgranvillais.fr .
Espace Jeunes Christian Ridel 465 Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie
