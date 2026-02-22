Programmation musicale 100% féminine Espace Jeunes Christian Ridel Granville

Programmation musicale 100% féminine

Espace Jeunes Christian Ridel 465 Boulevard des Amériques Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-06

Programmation musicale 100 % féminine pendant une semaine à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes célébrée le 8 mars qui s’inscrit dans la démarche #anouslegalite.

Rendez-vous sur le site radio.lebouquetgranvillais.fr .

Espace Jeunes Christian Ridel 465 Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00 communication@ville-granville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Programmation musicale 100% féminine

L’événement Programmation musicale 100% féminine Granville a été mis à jour le 2026-02-19 par OTGTM BIT Granville