Programmation Petite Enfance – Vacances de février, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Programmation Petite Enfance – Vacances de février 17 – 27 février Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Sur inscription, payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T10:30:00+01:00 – 2026-02-17T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T10:30:00+01:00 – 2026-02-27T11:30:00+01:00

Élise & Magali sortent le grand jeu pour les vacances de février !

Une programmation haute en couleurs pensée pour les enfants de 0 à 5 ans

Pensez à vous inscrire à magali@mqlt.fr ou au 02 99 54 45 12

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ magali@mqlt.fr Métro A – Arrêt Anatole France

