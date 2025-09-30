Programmation Plein Ecran Cassandre Saumur

Venez voir le film « Cassandre », comédie dramatique d’Hélène Merlin au Grand Palace.

La réalisatrice viendra échanger avec vous sur son film à l’issue de la projection.

Hélène Merlin réalise un premier film très intime issue de son expérience personnelle. La jeune réalisatrice est originaire du Lion d’Angers et c’est naturellement qu’elle a tourné son film dans le Maine et Loire et dans la Sarthe.

Synopsis

Été 1998. Campagne. Cassandre a 14 ans. Dans le petit manoir familial, ses parents et son frère aîné remarquent que son corps a changé. Heureusement, Cassandre est passionnée de cheval et intègre pour les vacances, un petit centre équestre où elle se fait adopter comme un animal étrange. Elle y découvre une autre normalité qui l’extrait petit-à-petit d’un corps familial qui l’engloutit…

« »Cassandre » est libre, riche, débordant, comme l’intériorité des personnages, comme la créativité avec laquelle Hélène Merlin donne à voir, entendre, ressentir dans sa chair le phénomène de dissociation. Restituer ce qu’on peut si difficilement décrire ou expliquer, c’est finalement le rôle de l’art. Réussir à le faire tout en cultivant le décalage, l’espoir, et un humour grinçant sans faire de concessions, c’est un talent. »(Bande à Part)

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 30 septembre 2025 Horaires de représentation à partir de 20h15. .

Rue des Petites Granges Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire courrier.plein.ecran@gmail.com

English :

Come and see Hélène Merlin’s comedy-drama « Cassandre » at the Grand Palace.

German :

Sehen Sie sich den Film « Cassandre », eine dramatische Komödie von Hélène Merlin, im Grand Palace an.

Italiano :

Venite a vedere il film « Cassandre », una commedia-dramma di Hélène Merlin al Grand Palace.

Espanol :

Venga a ver la película « Cassandre », una comedia dramática de Hélène Merlin en el Gran Palacio.

