PROGRAMMATION SEPTEMBRE LE RÉSERVOIR Montpellier

PROGRAMMATION SEPTEMBRE LE RÉSERVOIR Montpellier jeudi 4 septembre 2025.

PROGRAMMATION SEPTEMBRE LE RÉSERVOIR

55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-04 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-09-30

Ne manquez pas le programme du mois de septembre au Réservoir !
Le programme du mois de septembre au Réservoir !

Dans le cadre du Beer Love Fest

►jeudi 04 sept à partir de 18h
TTO de la brasserie Oustal
dégustation sur résa lereservoirmtp@gmail.com

tournoi de fléchettes des badarts

►vendredi 05 septembre à partir de 17h
DOUBLE TTO Brasseries POPIHN ET LA BOULEDOGUE
BLIND TEST BY JEM

►Samedi 13 septembre
de 18h à 19h RENFO TRAINING SUR Résa 0650265494 (20€)
19h DJ SET BY tech2k y2k et techno

►Dimanche 14 septembre à 19h30 TOURNOIS D’ECHECS par knightclubbers

►Samedi 20 à 17h et mardi 30 à 18h30
atelier poterie avec aline résa aline.morel.ceramiste@gmail.com

►Samedi 27 septembre à 19h30
concert Brunelle et Léon duo de musiques du monde   .

55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 84 38 10  lereservoirmtp@gmail.com

English :

Don’t miss the September program at Le Réservoir!

German :

Verpassen Sie nicht das Septemberprogramm im Reservoir!

Italiano :

Non perdetevi il programma di settembre a Le Réservoir!

Espanol :

¡No se pierda el programa de septiembre en Le Réservoir!

L’événement PROGRAMMATION SEPTEMBRE LE RÉSERVOIR Montpellier a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT MONTPELLIER