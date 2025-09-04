PROGRAMMATION SEPTEMBRE LE RÉSERVOIR Montpellier
PROGRAMMATION SEPTEMBRE LE RÉSERVOIR Montpellier jeudi 4 septembre 2025.
PROGRAMMATION SEPTEMBRE LE RÉSERVOIR
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-04 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-09-30
Ne manquez pas le programme du mois de septembre au Réservoir !
Le programme du mois de septembre au Réservoir !
Dans le cadre du Beer Love Fest
►jeudi 04 sept à partir de 18h
TTO de la brasserie Oustal
dégustation sur résa lereservoirmtp@gmail.com
tournoi de fléchettes des badarts
►vendredi 05 septembre à partir de 17h
DOUBLE TTO Brasseries POPIHN ET LA BOULEDOGUE
BLIND TEST BY JEM
►Samedi 13 septembre
de 18h à 19h RENFO TRAINING SUR Résa 0650265494 (20€)
19h DJ SET BY tech2k y2k et techno
►Dimanche 14 septembre à 19h30 TOURNOIS D’ECHECS par knightclubbers
►Samedi 20 à 17h et mardi 30 à 18h30
atelier poterie avec aline résa aline.morel.ceramiste@gmail.com
►Samedi 27 septembre à 19h30
concert Brunelle et Léon duo de musiques du monde .
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 84 38 10 lereservoirmtp@gmail.com
English :
Don’t miss the September program at Le Réservoir!
German :
Verpassen Sie nicht das Septemberprogramm im Reservoir!
Italiano :
Non perdetevi il programma di settembre a Le Réservoir!
Espanol :
¡No se pierda el programa de septiembre en Le Réservoir!
L’événement PROGRAMMATION SEPTEMBRE LE RÉSERVOIR Montpellier a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT MONTPELLIER