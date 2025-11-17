Programmation spécial industrie CDC Hauts du Perche cdc hauts du perche Longny les Villages
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T16:30:00+01:00
Fin : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T16:30:00+01:00
Pendant 3 semaines, un parcours spécial découverte de l’industrie est proposé sur le territoire de la CDC des hauts du Perche. II comprend l’intervention de professionnels, la visite d’entreprises, et des ateliers spécifiques animé par les conseillers et animateurs de la mission locale.
Programmation du 03/11/2025 au 23/11/2025
cdc hauts du perche longny au perche Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « tiphainepottier@ml61300.fr »}]
