Programme 2026 de la Station

La Station Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-07 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-11 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-05-30 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-11

Démarrer votre programme de saison de la Station, le 5 mars avec une exposition de Pascal Sonnet. Et samedi 7 mars un super concert avec Kube et Lemon Furia.

Tous les détails de la programmation sur notre site internet et bien sûr, rejoignez-nous les jeudis en mode bar entre 18h et 21h. .

La Station Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Programme 2026 de la Station

L’événement Programme 2026 de la Station Châtellerault a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne