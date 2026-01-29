Programme Actions Jeunes Macau

Programme Actions Jeunes

Salle Omnisport Nelson Mandela Macau Gironde

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

2026-02-09

Actions Jeunes vacances d’Hiver 2026

Envie de t’éclater pendant les vacances de février? Viens nous rejoindre aux Actions Jeunes !

Des animations et des sorties loisirs du 9/02/26 au 20/02/26

➡️Encadrement des jeunes de 8h à 18h.

➡️Repas et goûter fournis par la Communauté de Communes Médoc Estuaire. .

Salle Omnisport Nelson Mandela Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 08 08

