Programme Actions Jeunes Macau
Salle Omnisport Nelson Mandela Macau Gironde
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-20
2026-02-09
Actions Jeunes vacances d’Hiver 2026
Envie de t’éclater pendant les vacances de février? Viens nous rejoindre aux Actions Jeunes !
Des animations et des sorties loisirs du 9/02/26 au 20/02/26
➡️Encadrement des jeunes de 8h à 18h.
➡️Repas et goûter fournis par la Communauté de Communes Médoc Estuaire. .
Salle Omnisport Nelson Mandela Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 08 08
