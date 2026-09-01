Informations pratiques

Châtelus-Malvaleix

Programme ateliers de parentalité

Salle des associations Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Programme ateliers de parentalité

–> Massage bébé shantala

Mercredi 23 septembre

10h

Salle des associations de Châtelus-Malvaleix

Atelier gratuit

–> Tiss’âges / LoulouRelais .

Salle des associations Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85 tissages@orange.fr

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English : Programme ateliers de parentalité

L’événement Programme ateliers de parentalité Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-09-04 par Portes de la Creuse en Marche