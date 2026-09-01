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AGENDA · Châtelus-Malvaleix

Programme ateliers de parentalité Châtelus-Malvaleix

mercredi 23 septembre 2026 · Châtelus-Malvaleix

Programme ateliers de parentalité Châtelus-Malvaleix

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle des associations
Ville
23270 Châtelus-Malvaleix
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Châtelus-Malvaleix

Programme ateliers de parentalité

Salle des associations Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Programme ateliers de parentalité
–> Massage bébé shantala
Mercredi 23 septembre
10h
Salle des associations de Châtelus-Malvaleix
Atelier gratuit

–> Tiss’âges / LoulouRelais   .

Salle des associations Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85  tissages@orange.fr

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English : Programme ateliers de parentalité

L’événement Programme ateliers de parentalité Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-09-04 par Portes de la Creuse en Marche

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