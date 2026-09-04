Programme ateliers de parentalité Châtelus-Malvaleix
mercredi 18 novembre 2026 · Châtelus-Malvaleix
Informations pratiques
Châtelus-Malvaleix
Programme ateliers de parentalité
Salle des associations Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:30:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Programme ateliers de parentalité
–> La vie numérique des ados
Mercredi 18 novembre
18h30
Salle des associations de Châtelus-Malvaleix
Atelier gratuit
–> Tiss’âges / LoulouRelais .
Salle des associations Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85 tissages@orange.fr
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English : Programme ateliers de parentalité
L’événement Programme ateliers de parentalité Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-09-04 par Portes de la Creuse en Marche
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