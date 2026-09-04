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AGENDA · Moutier-Malcard

Programme ateliers de parentalité Moutier-Malcard

mercredi 14 octobre 2026 · Moutier-Malcard

Programme ateliers de parentalité Moutier-Malcard

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
23220 Moutier-Malcard
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Moutier-Malcard

Programme ateliers de parentalité

Salle des fêtes Moutier-Malcard Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Programme ateliers de parentalité
–> A table bébé !! Les clés d’une alimentation adaptée
Mercredi 14 octobre
10h
Salle des fêtes de Moutier-Malcard
Atelier gratuit

–> Tiss’âges / LoulouRelais   .

Salle des fêtes Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85  tissages@orange.fr

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English : Programme ateliers de parentalité

L’événement Programme ateliers de parentalité Moutier-Malcard a été mis à jour le 2026-09-04 par Portes de la Creuse en Marche

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