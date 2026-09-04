Programme ateliers de parentalité Moutier-Malcard
mercredi 14 octobre 2026 · Moutier-Malcard
Informations pratiques
Moutier-Malcard
Programme ateliers de parentalité
Salle des fêtes Moutier-Malcard Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Programme ateliers de parentalité
–> A table bébé !! Les clés d’une alimentation adaptée
Mercredi 14 octobre
10h
Salle des fêtes de Moutier-Malcard
Atelier gratuit
–> Tiss’âges / LoulouRelais .
Salle des fêtes Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85 tissages@orange.fr
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English : Programme ateliers de parentalité
L’événement Programme ateliers de parentalité Moutier-Malcard a été mis à jour le 2026-09-04 par Portes de la Creuse en Marche
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