Programme automne du Local Jeunes Local jeunes Thury-Harcourt-le-Hom

Local jeunes 15 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-20

fin : 2025-10-31

2025-10-20

18/10 Octobre rose

21/10 Défi cuisine

21/10 Vente de gâteaux sur le marché

23/10 Bibliothèque et resto

28/10 Vente de gâteaux sur le marché

30/10 Figuration zombies

30/10 Soirée Halloween

31/10 Journée Halloween

Mais aussi séances cuisine les mardis, sorties vélos, jeux de société, défis hebdomadaires, rétrogaming et jeux vidéo, balades, activités physiques, ateliers manuels et artistiques, musique, soins et bien-être, activités scientifiques et numériques.

Challenge insolite ninja

Stages

– Montage vidéo (du 21 au 24/10)

– Stage judo (du 27 au 29/10)

Inscriptions et informations auprès de Jessica Lartigue, référente enfance jeunesse.

15 Rue de Condé à Thury-Harcourt .

Local jeunes 15 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 7 76 58 57 98

