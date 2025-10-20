Programme automne du Local Jeunes Local jeunes Thury-Harcourt-le-Hom
Programme automne du Local Jeunes
Local jeunes 15 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Programme automnal du Local Jeunes
18/10 Octobre rose
21/10 Défi cuisine
21/10 Vente de gâteaux sur le marché
23/10 Bibliothèque et resto
28/10 Vente de gâteaux sur le marché
30/10 Figuration zombies
30/10 Soirée Halloween
31/10 Journée Halloween
Mais aussi séances cuisine les mardis, sorties vélos, jeux de société, défis hebdomadaires, rétrogaming et jeux vidéo, balades, activités physiques, ateliers manuels et artistiques, musique, soins et bien-être, activités scientifiques et numériques.
Challenge insolite ninja
Stages
– Montage vidéo (du 21 au 24/10)
– Stage judo (du 27 au 29/10)
Inscriptions et informations auprès de Jessica Lartigue, référente enfance jeunesse.
15 Rue de Condé à Thury-Harcourt .
Local jeunes 15 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 7 76 58 57 98
