Programme Biblio’fil Ce Soir Je Sors Mes Parents Tous à Loireauxence ! Loireauxence

Programme Biblio’fil Ce Soir Je Sors Mes Parents Tous à Loireauxence ! Loireauxence dimanche 19 octobre 2025.

Programme Biblio’fil Ce Soir Je Sors Mes Parents Tous à Loireauxence !

Rue du Patronage Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Dans le cadre de la 22e édition du festival Ce Soir Je Sors Mes Parents venez tous à Loireauxence ce dimanche 19 octobre !

Un coin lecture pour vous reposer, lire, bricoler et vous amuser tout au long de l’après-midi (de 14h30 à 18h)

Atelier Monstres et gribouillages avec Marjolaine Leray

Gribouillage, patouillages, dessins maladroits, beaux ou pas plein de recettes pour bien rater ou mal réussir des dessins vivants et rigolos de vos monstres préférés ! (atelier de 2h à 15h30). Inscription conseillée .

Rue du Patronage Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

As part of the 22nd Ce Soir Je Sors Mes Parents festival, come to Loireauxence this Sunday, October 19!

German :

Im Rahmen der 22. Ausgabe des Festivals Ce Soir Je Sors Mes Parents kommen Sie alle am Sonntag, den 19. Oktober nach Loireauxence!

Italiano :

Nell’ambito del 22° festival Ce Soir Je Sors Mes Parents, venite a Loireauxence domenica 19 ottobre!

Espanol :

En el marco de la 22ª edición del festival Ce Soir Je Sors Mes Parents, venga a Loireauxence el domingo 19 de octubre

L’événement Programme Biblio’fil Ce Soir Je Sors Mes Parents Tous à Loireauxence ! Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis