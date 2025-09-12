Programme Bienvenue à la retraite Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12 2025-10-03
Vous êtes bientôt à la retraite ou retraité depuis peu ? Participez gratuitement à un programme convivial pour obtenir plein d’astuces utiles (administratif, aides, activités…).
Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 33 65 34
English :
Are you about to retire or have you recently retired? Take part in a free, user-friendly program to get lots of useful tips (administrative, assistance, activities…).
German :
Sind Sie bald im Ruhestand oder erst seit kurzem im Ruhestand? Nehmen Sie kostenlos an einem geselligen Programm teil, um viele nützliche Tipps zu erhalten (Verwaltung, Hilfen, Aktivitäten…).
Italiano :
State per andare in pensione o siete andati in pensione da poco? Partecipate a un programma gratuito e di facile consultazione per ottenere molti consigli utili (amministrazione, assistenza, attività, ecc.).
Espanol :
¿Está a punto de jubilarse o se ha jubilado recientemente? Participe en un programa gratuito y de fácil manejo para obtener muchos consejos útiles (administración, asistencia, actividades, etc.).
