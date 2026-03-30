Programme CCAS 2eme trimestre CCAS Pertuis

Programme CCAS 2eme trimestre

Du 01/04 au 25/06/2026 tous les jours. CCAS 20 rue Gustave Eiffel Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-04-01

Le CCAS vous présente son programme du 2ème trimestre 2026.

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CCAS 20 rue Gustave Eiffel Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 25 30

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English :

The CCAS presents its program for the 2nd quarter of 2026.

L’événement Programme CCAS 2eme trimestre Pertuis a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Pertuis