Programme Cinéma Atlantic du 17/09 au 07/10 La Turballe

Programme Cinéma Atlantic du 17/09 au 07/10

Place des Anciens Combattants La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-27

2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06

À La Turballe, jolie petite cité de la pêche de la presqu’île de Guérande, le cinéma Atlantic est animé par l’association Cinéma Atlantic et sa centaine de bénévoles.

Salle de proximité classée Art et Essai, labellisée « Recherche et Découverte », « Jeune Public » et « Patrimoine et Répertoire », le cinéma offre à des tarifs attractifs une programmation éclectique et exigeante, présentant toute la diversité de la production cinématographique française, européenne et mondiale.

Les films étrangers y sont projetés en version originale. Documentaires, ciné-concerts, rencontres-débats, cycles thématiques et reprises de classiques fidélisent un public curieux et attaché à la convivialité du lieu.

Engagé dans l’éducation à l’image des jeunes spectateurs, la salle accueille les trois dispositifs nationaux (Lycéens, Collège et Ecole au Cinéma), propose des séances destinées au jeune public tout au long de l’année, ainsi que des ateliers de table mash-up. Elle organise le Festival Rêves d’Enfances ainsi que des séances « Mon premier ciné » pour les tout-petits (dès 2 ans) pendant les vacances scolaires.

Engagé dans une démarche éducative mais aussi sociale, l’association en partenariat avec l’APEI 44 organise notamment des séances à destination des personnes présentant un handicap pouvant entraîner des troubles du comportement.

La salle de 160 places est climatisée, la monnaie locale, le ROZO, est acceptée.

Pas de prévente en ligne, réservation possible à distance pour les détenteurs d’une carte d’abonnement chargée. .

Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 79 09 cinema.atlantic@gmail.com

L’événement Programme Cinéma Atlantic du 17/09 au 07/10 La Turballe a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44