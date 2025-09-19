Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

Tarif : – –

Programme Cinéma Semaine du 19 au 21 Septembre

Vendredi 19 Septembre 20h30 Alpha

Samedi 20 Septembre 18h00 Les bad guys 2

Samedi 20 Septembre 20h30 Dracula

Dimanche 21 Septembre 18h00 Le grand déplacement .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film schedule Week of September 19 to 21

German :

Kinoprogramm Woche vom 19. bis 21. September

Italiano :

Settimana di programmazione cinematografica dal 19 al 21 settembre

Espanol :

Semana del Programa de Cine del 19 al 21 de septiembre

