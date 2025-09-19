Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves
Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Programme Cinéma Semaine du 19 au 21 Septembre
Vendredi 19 Septembre 20h30 Alpha
Samedi 20 Septembre 18h00 Les bad guys 2
Samedi 20 Septembre 20h30 Dracula
Dimanche 21 Septembre 18h00 Le grand déplacement .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Film schedule Week of September 19 to 21
German :
Kinoprogramm Woche vom 19. bis 21. September
Italiano :
Settimana di programmazione cinematografica dal 19 al 21 settembre
Espanol :
Semana del Programa de Cine del 19 al 21 de septiembre
