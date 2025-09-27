Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves samedi 27 septembre 2025.

Programme Cinéma de L’Eden

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Programme Cinéma Semaine du 27 au 28 Septembre

Samedi 27 Septembre 18h00: Les Schtroumpfs le film

Samedi 27 Septembre 20h30 F1 -le film

Dimanche 28 Septembre 18h00 L’aventura .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film schedule Week of September 27 to 28

German :

Kinoprogramm Woche vom 27. bis 28. September

Italiano :

Programma cinematografico Settimana dal 27 al 28 settembre

Espanol :

Programa de cine Semana del 27 al 28 de septiembre

L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence