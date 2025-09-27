Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves
Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves samedi 27 septembre 2025.
Programme Cinéma de L’Eden
Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
Programme Cinéma Semaine du 27 au 28 Septembre
Samedi 27 Septembre 18h00: Les Schtroumpfs le film
Samedi 27 Septembre 20h30 F1 -le film
Dimanche 28 Septembre 18h00 L’aventura .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Film schedule Week of September 27 to 28
German :
Kinoprogramm Woche vom 27. bis 28. September
Italiano :
Programma cinematografico Settimana dal 27 al 28 settembre
Espanol :
Programa de cine Semana del 27 al 28 de septiembre
L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence