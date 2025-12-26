Programme Cinéma de L’Eden, Rue du 19 mars 1962 Noves

Programme Cinéma de L’Eden

Du vendredi 9 au dimanche 11 janvier 2026.
Cinéma l'Eden Noves Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-11

2026-01-09

Programme Cinéma, Semaine du 09 au 11 Janvier

Vendredi 09 Janvier 20h30 La voix de Hind Rajab (VOST)

Samedi 10 Janvier 17h30 Le chant des forêts

Samedi 10 Janvier 20h30 Louise

Dimanche 11 Janvier 17h30: L’âme idéale .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film schedule, Week of January 09 to 11

