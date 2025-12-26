Programme Cinéma de L’Eden, Rue du 19 mars 1962 Noves
Du vendredi 9 au dimanche 11 janvier 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Programme Cinéma, Semaine du 09 au 11 Janvier
Vendredi 09 Janvier 20h30 La voix de Hind Rajab (VOST)
Samedi 10 Janvier 17h30 Le chant des forêts
Samedi 10 Janvier 20h30 Louise
Dimanche 11 Janvier 17h30: L’âme idéale .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Film schedule, Week of January 09 to 11
