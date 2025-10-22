Programme cinéma François Truffaut Commercy
Programme cinéma François Truffaut Commercy mercredi 22 octobre 2025.
Programme cinéma François Truffaut
7 Avenue Carcano Commercy Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-11-17 21:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Planning du cinéma.Tout public
.
7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com
English :
Cinema schedule.
German :
Kinoplaner.
Italiano :
Orari del cinema.
Espanol :
Horario de cine.
L’événement Programme cinéma François Truffaut Commercy a été mis à jour le 2025-10-17 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS