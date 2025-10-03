Programme Cinéma L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

Programme Cinéma Semaine du 03 au 05 Octobre

Vendredi 03 Octobre 20h30 Ange

Samedi 04 Octobre 18h00 Y’a pas de réseau

Samedi 04 Octobre 20h30 Loveable

Dimanche 05 Octobre 18h00 Sur la route de papa .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film schedule Week of October 03 to 05

German :

Kinoprogramm Woche vom 03. bis 05. Oktober

Italiano :

Programma cinematografico Settimana dal 03 al 05 ottobre

Espanol :

Programa de cine Semana del 03 al 05 de octubre

