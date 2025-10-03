Programme Cinéma L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves
Programme Cinéma L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves vendredi 3 octobre 2025.
Programme Cinéma L’Eden
Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2025. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-03
Programme Cinéma Semaine du 03 au 05 Octobre
Vendredi 03 Octobre 20h30 Ange
Samedi 04 Octobre 18h00 Y’a pas de réseau
Samedi 04 Octobre 20h30 Loveable
Dimanche 05 Octobre 18h00 Sur la route de papa .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Film schedule Week of October 03 to 05
German :
Kinoprogramm Woche vom 03. bis 05. Oktober
Italiano :
Programma cinematografico Settimana dal 03 al 05 ottobre
Espanol :
Programa de cine Semana del 03 al 05 de octubre
L’événement Programme Cinéma L’Eden Noves a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence