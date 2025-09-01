Programme culturel des médiathèques Cœur de Loire de décembre 2025 à janvier 2026 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire
Rue des Forges Réseau des médiathèques Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Début : 2025-12-01
fin : 2026-01-31
2025-12-01
Les animations de vos médiathèques, les rendez-vous réguliers et le plein de découvertes
– en décembre, Noël s’invite en musique et en histoires dans vos médiathèques
– en janvier, après une semaine de fermeture pour inventaire, place à la 10ème édition des Nuits de la Lecture
Programme à découvrir en téléchargement. .
