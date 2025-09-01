Programme culturel des médiathèques Cœur de Loire de décembre 2025 à janvier 2026 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Programme culturel des médiathèques Cœur de Loire de décembre 2025 à janvier 2026

Rue des Forges Réseau des médiathèques Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2025-12-01

Les animations de vos médiathèques, les rendez-vous réguliers et le plein de découvertes

– en décembre, Noël s’invite en musique et en histoires dans vos médiathèques

– en janvier, après une semaine de fermeture pour inventaire, place à la 10ème édition des Nuits de la Lecture

Programme à découvrir en téléchargement. .

Rue des Forges Réseau des médiathèques Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

English : Programme culturel des médiathèques Cœur de Loire de décembre 2025 à janvier 2026

German : Programme culturel des médiathèques Cœur de Loire de décembre 2025 à janvier 2026

Italiano :

Espanol :

L’événement Programme culturel des médiathèques Cœur de Loire de décembre 2025 à janvier 2026 Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)