Programme d’accompagnement des personnels de la photothèque de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban), Université Saint-Joseph de Beyrouth, Furn-El-Hayek

Informations pratiques

Programme d’accompagnement des personnels de la photothèque de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban) 1 septembre 2026 – 1 septembre 2027 Université Saint-Joseph de Beyrouth

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:00:00+02:00

Fin : 2027-09-01T08:00:00+02:00 – 2027-09-01T17:00:00+02:00

Depuis 2022, l’Institut national du patrimoine, en collaboration avec les Archives nationales françaises et l’Université Saint-Joseph, mène des actions visant à inventorier, classer et numériser les documents afin de prévenir le risque de disparition et de les préserver de manière à ce qu’ils puissent être exploités, étudiés et partagés. Ces dernières années, la photothèque est devenue un lieu de référence et a reçu de nombreux dons d’archives et de photographies en raison de tout le travail réalisé. Dans le cadre d’un nouveau soutien d’ALIPH ciblé sur le besoin d’urgence, et suite au conflit armé au Liban faisant peser un risque de sécurité sur des collections déjà menacées, l’Inp et la Bibliothèque Orientale de l’USJ sont engagées dans une démarche d’accompagnement de la photothèque pour la création et la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde, qui doit se traduire par des missions entre mi-2025 et mi-2027.

L’objectif principal est de traiter et d’anticiper la sauvegarde des fonds d’archives et de photographies de la photothèque. L’explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth a aggravé l’état de conservation précaire des documents. En conditions de conflit armé, le risque de sécurité s’est accru et l’établissement d’un plan de sauvegarde est devenu extrêmement urgent sur des collections déjà menacées. Le projet vise à donner des moyens en termes de ressources humaines et de formation pour accompagner la photothèque dans son plan.

Université Saint-Joseph de Beyrouth Université Saint-Joseph Beyrouth au Liban Furn-El-Hayek 1100 Gouvernorat de Beyrouth 01 44 41 16 42 http://www.inp.fr

Depuis 2022, l’Institut national du patrimoine, en collaboration avec les Archives nationales françaises et l’Université Saint-Joseph, mène des actions visant à inventorier, classer et numériser les…

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