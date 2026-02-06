Programme d’animations de Branféré Le Guerno

Programme d’animations de Branféré

Découvrez le programme des animations au Parc de Branféré, du samedi 7 février au 11 avril

Les nourrissages commentés

Des moments privilégiés avec nos soigneurs pour observer les animaux, mieux comprendre leurs comportements et en apprendre plus sur leur protection

Les espaces de jeu et d’aventure NOUVEAU LABYRINTHE à découvrir.

Partez à l’aventure dans notre nouveau labyrinthe, conçu à partir des anciens filets du Parcabout®.

Une seconde vie pour ces structures emblématiques, réinventées dans un esprit ludique et responsable. ♻️

ℹ️ Le Parcabout devient le TRAMPO’NATURE! Un nouveau nom qui bondit encore plus pour une nouvelle année Pour celles et ceux qui découvrent, comme pour celles et ceux qui reviennent, s’amuser fait pleinement partie de l’expérience Branféré. ‍♀️

Les ateliers pédagogiques

À la Maison de l’animation, place à la découverte et à la curiosité adaptations des animaux, couleurs du vivant, nature et saisons… Des ateliers ludiques pour apprendre en s’amusant

Les rendez-vous nature

Des temps forts pour explorer le vivant, poser des questions et s’émerveiller face aux stratégies incroyables du monde animal ✨

Réservez vos billets dès aujourd’hui .

