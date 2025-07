Programme d’août au Chant des Huppes Thiviers

Programme d’août au Chant des Huppes Thiviers jeudi 14 août 2025.

Programme d’août au Chant des Huppes

Au Chant des Huppes Thiviers Dordogne

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Entrer dans le cosmos de Paupiette, c’est entrer, plonger et se noyer dans la vie. La vraie, la pure, l’essentielle.

Amour, Vie, Mort, Joie, Sexe, Intériorité. L’anniversaire de Paupiette invite à un saut au cœur des cœurs, où même si l’on n’a pas de carton d’invitation, on fait partie de la fête. Et quelle fête ! Quelle fête célèbre la vie, l’amour pour chaque invité ? Celle où Paupiette mène la danse… .

Au Chant des Huppes Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

English : Programme d’août au Chant des Huppes

To enter Paupiette?s cosmos is to enter, dive and drown in life. The real, the pure, the essential.

Love, Life, Death, Joy, Sex, Interiority. Paupiette?s birthday is an invitation to leap into the heart of hearts,

German : Programme d’août au Chant des Huppes

In den Kosmos von Paupiette einzutreten, bedeutet, in das Leben einzutreten, einzutauchen und darin zu ertrinken. Das Wahre, das Reine, das Wesentliche.

Liebe, Leben, Tod, Freude, Sex, Unsterblichkeit. Der Geburtstag von Paupiette lädt zu einem Sprung ins Herz ein,

Italiano :

Entrare nel cosmo di Paupiette significa entrare, immergersi e annegare nella vita. Il reale, il puro, l’essenziale.

Amore, Vita, Morte, Gioia, Sesso, Interiorità. Il compleanno di Paupiette vi invita a fare un salto nel cuore dei cuori,

Espanol : Programme d’août au Chant des Huppes

Entrar en el cosmos de Paupiette es entrar, bucear y ahogarse en la vida. Lo real, lo puro, lo esencial.

El amor, la vida, la muerte, la alegría, el sexo, la interioridad. El cumpleaños de Paupiette invita a dar un salto al corazón de los corazones,

