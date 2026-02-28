Programme de conférences de la société d’émulation de Montbéliard Place Tharradin Montbéliard

Programme de conférences de la société d’émulation de Montbéliard

Place Tharradin Amphi B de l’Université Montbéliard Doubs

La conférence sera donnée par Michel ESTIENNE, conservateur du patrimoine du Territoire de Belfort, qui traitera le sujet suivant Les forges du Pays de Montbéliard au début du 17e siècle .

L’entrée est libre. N’hésitez donc pas à venir accompagnés de personnes que le sujet intéresse ! Venez avec vos proches, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, vos voisins…! .

