Programme de décembre L’Élixir

Place du Cerf Le Tronchet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-06 2025-12-11 2025-12-13 2025-12-18 2025-12-30 2025-12-31

L’Élixir, taverne immersive, restaurant à thème médiéval et bar à jeux, vous propose un programme d’animations diversifié pour le mois de décembre

Les Jours de Jeux animations en plus de la ludothèque

– 04/12 Jeux de société avec Au Bois des Ludes thème Noël

– 11/12 JdR The Witcher (complet) possible nouvelle table

– 18/12 Campagne JdR actuellement complète (liste d’attente)

Samedi 6 décembre Soirée Harry Potter Le Tournoi des sorciers 3 sorciers soirée immersive uniquement sur réservation 35€/pers.

Samedi 13 décembre Blindtest Dinsey avec son twist par Mathilde sur inscription remise de lot pour le grand vainqueur

Mardi 30 décembre Banquet de fin d’année et partie de Loup-garous de Thiercelieux, uniquement sur réservation 35€/pers.

Mercredi 31 décembre Repas de réveillon uniquement sur réservation (au moins 15 jours avant) 65€/pers. et menu unique.

pour la réservation 07 88 30 24 61 contact@elixirbar.fr ou en message privé sur Facebook et/ou Instagram .

Place du Cerf Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61

English :

L’événement Programme de décembre L’Élixir Le Tronchet a été mis à jour le 2025-11-28 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel