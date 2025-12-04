Programme de décembre L’Élixir Le Tronchet
Programme de décembre L’Élixir Le Tronchet jeudi 4 décembre 2025.
Programme de décembre L’Élixir
Place du Cerf Le Tronchet Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-04 2025-12-06 2025-12-11 2025-12-13 2025-12-18 2025-12-30 2025-12-31
L’Élixir, taverne immersive, restaurant à thème médiéval et bar à jeux, vous propose un programme d’animations diversifié pour le mois de décembre
Les Jours de Jeux animations en plus de la ludothèque
– 04/12 Jeux de société avec Au Bois des Ludes thème Noël
– 11/12 JdR The Witcher (complet) possible nouvelle table
– 18/12 Campagne JdR actuellement complète (liste d’attente)
Samedi 6 décembre Soirée Harry Potter Le Tournoi des sorciers 3 sorciers soirée immersive uniquement sur réservation 35€/pers.
Samedi 13 décembre Blindtest Dinsey avec son twist par Mathilde sur inscription remise de lot pour le grand vainqueur
Mardi 30 décembre Banquet de fin d’année et partie de Loup-garous de Thiercelieux, uniquement sur réservation 35€/pers.
Mercredi 31 décembre Repas de réveillon uniquement sur réservation (au moins 15 jours avant) 65€/pers. et menu unique.
pour la réservation 07 88 30 24 61 contact@elixirbar.fr ou en message privé sur Facebook et/ou Instagram .
Place du Cerf Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61
English :
L’événement Programme de décembre L’Élixir Le Tronchet a été mis à jour le 2025-11-28 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel