Samedi 20 septembre, 14h00 Programme de Découverte proposé par l'Association « Daumeray d'Histoire en Découvertes »

L’association « Daumeray d’histoire en découvertes » vous invite à découvrir le patrimoine local à travers un programme de parcours thématiques, accessibles à pied, à vélo ou en voiture.

Deux itinéraires, chacun mettant en lumière les principaux sites patrimoniaux de la commune, seront proposés aux participants. À chaque étape, un rallye ludique vous permettra de découvrir l’histoire des lieux de façon interactive et originale.

Après l’effort, le réconfort !

À l’arrivée, partagez un moment convivial autour d’une guinguette avec des fouées traditionnelles et des boissons rafraîchissantes. Une occasion parfaite de discuter et d’échanger sur vos découvertes.

De plus, ne manquez pas l’exposition de peintures d’un habitant du Chênet visible au Lavoir

