Programme de février

3 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-25

La Médiathèque Denis Poisson dévoile son agenda de février 2026 conte en anglais le 7 (dès 4 ans), grande dictée solidaire le 14 à la salle des fêtes (dès 12 ans), éveil musical Ra’contines le 18 (0-3 ans) et après-midi ludothèque avec Ludo’Roule le 25 !

La Ville de Pithiviers propose un mois de février riche en découvertes à la Médiathèque Denis Poisson. Les festivités débutent le samedi 7 à 15h30 avec un conte en anglais, The Ugly Duckling , pour les enfants dès 4 ans. Le samedi 14 à 14h30, la plume est à l’honneur avec la Grande Dictée organisée à la salle des fêtes ; un défi gratuit dès 12 ans avec des récompenses à la clé.

Les tout-petits (0-3 ans) ont rendez-vous le mercredi 18 à 10h30 pour les Ra’contines sur le thème du Petit Poucet. Enfin, le mercredi 25 de 14h à 17h45, la ludothèque itinérante Ludo’Roule s’installe pour un après-midi de jeux et casse-têtes dès 6 ans. Toutes ces animations sont gratuites et visent à favoriser l’accès à la culture pour tous les publics. .

3 Rue du Général Duportail Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 08 77

The Médiathèque Denis Poisson unveils its agenda for February 2026: storytelling in English on the 7th (for 4-year-olds and up), dictée solidaire on the 14th at the Salle des Fêtes (for 12-year-olds and up), Ra’contines early-learning music program on the 18th (for 0-3-year-olds) and a toy library afternoon with Ludo’Roule on the 25th!

L’événement Programme de février Pithiviers a été mis à jour le 2026-02-03 par OT GRAND PITHIVERAIS