programme de janvier médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne
2026-01-20 2026-01-21 2026-01-24
Tout public
Découvrez le programme bien rempli du mois de janvier à la médiathèque de Doulevant-le-Château
Le mardi 20 janvier de 14h à 16h30 atelier crochet, thé et compagnie. Un moment convivial pour crocheter ensemble, échanger et se détendre. Que tu sois débutant(e) ou déjà à l’aise, viens avec ton crochet et tes envies. Ici, on crée…
Le mercredi 21 janvier de 14h30 à 16h30 atelier de l’objet à l’impression 3D. Découvre le fonctionnement d’une imprimante 3D et les bases de la création d’objets. Observe, comprends et imprime en 3D lors d’un atelier pratique et ludique. Atelier enfants, ados et adultes attention places limitées.
Le samedi 24 janvier de 10h à 11h Matinée lecture et éveil sensoriel pour les enfants de 2 à 5ans. Un moment de partage autour d’histoires adaptées aux tout-petits accompagné de découvertes sensorielles. Pour écouter, toucher, explorer et s’éveiller en douceur. .
Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19
