Programme de la saison Automne Hiver 2025 Bourges
Programme de la saison Automne Hiver 2025 Bourges samedi 27 septembre 2025.
Programme de la saison Automne Hiver 2025
1 Boulevard Georges Clemenceau Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-09-27
Découvrez la programmation complète du Théâtre !
Plongez dans un programme soigneusement pensé, qui vous invite à un véritable voyage à travers les répertoires les plus inspirants du classique aux envolées vibrantes de la musique de film. Chaque représentation est sublimée par le talent d’artistes de renommée internationale. .
1 Boulevard Georges Clemenceau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 00 70 86 franck.ciup@icloud.com
English :
Discover the Theatre’s complete program!
German :
Entdecken Sie das komplette Programm des Theaters!
Italiano :
Scoprite il programma completo del Teatro!
Espanol :
Descubra el programa completo del Teatro
