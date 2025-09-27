Programme de la saison Automne Hiver 2025 Bourges

samedi 27 septembre 2025.

Programme de la saison Automne Hiver 2025

1 Boulevard Georges Clemenceau Bourges Cher

Tarif : – –

Date : 2025-09-27 à 2025-12-27

Début : 2025-09-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-09-27

Découvrez la programmation complète du Théâtre !

Plongez dans un programme soigneusement pensé, qui vous invite à un véritable voyage à travers les répertoires les plus inspirants du classique aux envolées vibrantes de la musique de film. Chaque représentation est sublimée par le talent d’artistes de renommée internationale. .

1 Boulevard Georges Clemenceau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 00 70 86 franck.ciup@icloud.com

English :

Discover the Theatre’s complete program!

German :

Entdecken Sie das komplette Programm des Theaters!

Italiano :

Scoprite il programma completo del Teatro!

Espanol :

Descubra el programa completo del Teatro

