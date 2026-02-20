Programme de la semaine Soutenons les femmes afghanes! par Judo Cultures Villefranche-de-Rouergue
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-06
Judo Cultures propose une semaine d’expositions, de concert, de conférence et de démonstration sportive sur le thème soutenons les femmes afghanes!
Programme de cette semaine
Vendredi 6 mars 20h Concert Odestan Trio au théâtre
Samedi 7 et dimanche 8 mars Judo au Dojo municipal (au Tricot)
Mardi 10 mars 18h Vernissage de l’exposition photo à la Manufacture
Mardi 10 mars 19h30 Rencontre littéraire à la Manufacture
Mercredi 11 mars 18h30 Conférence au Théâtre
Expositions photographiques dans la ville
Sous la halle No woman’s land de Kiana HAYERI et Mélissa CORNET Prix photojournalisme 2024 fondation CARMIGNAC
A la Manufacture Afghanistan no(who)man’s land Prix Roger PIC 2025 de Véronique DE VIGUERIE
Au dojo municipal Judo Femmes d’Asie d’Emmeric LE PERSON, président de Judo Cultures .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie judocultures@gmail.com
English :
Judo Cultures offers a week of exhibitions, concerts, lectures and sports demonstrations on the theme Let’s support Afghan women!
