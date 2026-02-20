Programme de la semaine Soutenons les femmes afghanes! par Judo Cultures

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-11

Judo Cultures propose une semaine d’expositions, de concert, de conférence et de démonstration sportive sur le thème soutenons les femmes afghanes!

Programme de cette semaine

Vendredi 6 mars 20h Concert Odestan Trio au théâtre

Samedi 7 et dimanche 8 mars Judo au Dojo municipal (au Tricot)

Mardi 10 mars 18h Vernissage de l’exposition photo à la Manufacture

Mardi 10 mars 19h30 Rencontre littéraire à la Manufacture

Mercredi 11 mars 18h30 Conférence au Théâtre

Expositions photographiques dans la ville

Sous la halle No woman’s land de Kiana HAYERI et Mélissa CORNET Prix photojournalisme 2024 fondation CARMIGNAC

A la Manufacture Afghanistan no(who)man’s land Prix Roger PIC 2025 de Véronique DE VIGUERIE

Au dojo municipal Judo Femmes d’Asie d’Emmeric LE PERSON, président de Judo Cultures .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie judocultures@gmail.com

English :

Judo Cultures offers a week of exhibitions, concerts, lectures and sports demonstrations on the theme Let’s support Afghan women!

