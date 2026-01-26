Programme de l’ALSH-Vacances de Février ALSH INGRANDES SUR VIENNE Ingrandes

Programme de l’ALSH-Vacances de Février

ALSH INGRANDES SUR VIENNE 9 rue des écoles ingrandes Ingrandes Vienne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-11

2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Voici le lien du Google Form:

[https://forms.gle/phfadMFQZ1VXsd3z7](https://forms.gle/phfadMFQZ1VXsd3z7)

DATE À RETENIR: Mardi 17 Février 2026

Défilé du carnaval déguisé de 9h30 à 12h

Atelier Crêpes party, en famille de 18h30 à 20h30. N’hésitez pas à nous prévenir de votre présence .

English : Programme de l’ALSH-Vacances de Février

