Programme de l’ALSH-Vacances de Février ALSH INGRANDES SUR VIENNE Ingrandes
Programme de l’ALSH-Vacances de Février ALSH INGRANDES SUR VIENNE Ingrandes lundi 9 février 2026.
Programme de l’ALSH-Vacances de Février
ALSH INGRANDES SUR VIENNE 9 rue des écoles ingrandes Ingrandes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20
Voici le lien du Google Form:
[https://forms.gle/phfadMFQZ1VXsd3z7](https://forms.gle/phfadMFQZ1VXsd3z7)
DATE À RETENIR: Mardi 17 Février 2026
Défilé du carnaval déguisé de 9h30 à 12h
Atelier Crêpes party, en famille de 18h30 à 20h30. N’hésitez pas à nous prévenir de votre présence .
ALSH INGRANDES SUR VIENNE 9 rue des écoles ingrandes Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 08 06 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Programme de l’ALSH-Vacances de Février
L’événement Programme de l’ALSH-Vacances de Février Ingrandes a été mis à jour le 2026-01-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne