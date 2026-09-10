Programme de l’association Grain Culturel Mairie Mirambeau
samedi 10 octobre 2026 · Mairie · Mirambeau
Informations pratiques
Mirambeau
Programme de l’association Grain Culturel
Mairie 10 place de la Mairie Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-18 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-27 2026-12-05 2026-12-06
L’association Le Grain Culturel vous invite à plusieurs animations d’octobre à décembre.
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Mairie 10 place de la Mairie Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 27 86 32 legrainculturel@gmail.com
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English :
The Le Grain Culturel association invites you to %E0 several events from October %E0 through December.
L’événement Programme de l’association Grain Culturel Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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