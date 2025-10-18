Programme de l’automne au square des poussins Square des poussins Roubaix

Programme de l’automne au square des poussins 18 – 31 octobre Square des poussins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T17:30:00

Fin : 2025-10-31T16:30:00 – 2025-10-31T18:30:00

Au programme : des animations dédiées à vos petits poussins sur un mur d’activités unique, créé en collaboration avec les mamans et les structures petite enfance de l’Alma.

Les rendez-vous de l’automne :

Samedi 18 octobre de 14h30 à 17h30 : grande fête des poussins et du terrain rouge, avec jeux pour les petits et goûter convivial.

Samedi 25 octobre de 15h à 17h : histoires avec le mur et jeux de table (puzzle, dominos, etc.).

Vendredi 31 octobre de 16h30 à 18h30 : spéciale Halloween ! Viens déguisé, fabrique ton masque et profite d’un goûter automnal (soupe, bonbons…).

Maman poule et papa poule, notez bien les horaires de l’automne jusqu’au 1er novembre 2025. Le square des poussins est aussi ouvert la semaine : Mardi de 16h30 à 18h30. Mercredi de 15h à 19h. Vendredi de 16h30 à 18h30. Samedi de 15h à 19h.

Le square des poussins est situé à l’angle des rues Vallon et Jacquard à Roubaix. Découvrez son histoire, sa conception et sa gestion collective 100% « made in Alma ».

Square des poussins rue Vallon Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Après un été enchanté, retrouvez les rendez-vous Pouic Pouic Hourra de l’automne !

