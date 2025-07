Programme de l’Espace de rencontre du Foirail Août 2025 Espace de rencontre du Foirail Pau

Espace de rencontre du Foirail 45 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-31

2025-08-01

Mêlant convivialité, créativité, participation citoyenne et initiatives, l’Espace de Rencontre du Foirail est un lieu d’écoute et d’échange, un lieu d’engagement, où les activités sont proposées pour et par les habitants.

Les vacances créatives au Foirail du 25 au 29 août.

Ces ateliers de créations manuelles origami, dessin, aquarelle, mosaïque, kokedama, couture à la main… menés par des habitants amateurs ou professionnels se dérouleront exceptionnellement le matin de 10h à 12h, sur la place du Foirail.

Un repli est organisé dans l’Espace rencontre du Foirail en cas de pluie ou de fortes chaleurs.

Suite à ces ateliers, le vendredi 29 août exposition à ciel ouvert sous la forme d’un jeu de piste créatif composé des réalisations des habitants autour d’un moment convivial.

Le programme jusqu’au 2 août et du 18 au 31 août.

Vous y retrouverez des activités à partager en familles .

Espace de rencontre du Foirail 45 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 54 10 47 evs.centreville@ville-pau.fr

