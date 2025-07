PROGRAMME DE L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS Aniane

PROGRAMME DE L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

50 Boulevard Felix Giraud Aniane Hérault

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-18

2025-07-15

Le centre de loisirs d’Aniane vous propose des animations tout l’été pour vos enfants !

Le mois de Juillet sera sous le thème de l’époque des pharaons d’Egypte.

Voici le programme pour la semaine du 15 au 18 juillet :

Pour les 3 6 ans:

* Piscine, jeux d’eau, fresque égyptienne

* Grand jeu » Réveille Toutankhamon »

* Jeu d’extérieur » Scarabée chaud »

Pour les 6 -11 ans:

* Mini-camp à St Germain du Teil COMPLET

* Piscine, jeux d’eau, collier & masque égyptiens

* Le musée vivant du pharaon

Inscription et renseignements auprès du Service Enfance & Jeunesse. .

50 Boulevard Felix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

Aniane’s leisure center offers activities for your children all summer long!

July will be dedicated to the Pharaohs of Egypt.

German :

Das Freizeitzentrum von Aniane bietet den ganzen Sommer über Animationen für Ihre Kinder an!

Der Monat Juli steht unter dem Motto « Die Zeit der ägyptischen Pharaonen ».

Italiano :

Il centro ricreativo di Aniane propone attività per i vostri bambini per tutta l’estate!

Il mese di luglio sarà dedicato ai Faraoni d’Egitto.

Espanol :

El centro de ocio de Aniane propone actividades para los niños durante todo el verano

El mes de julio estará dedicado a los faraones de Egipto.

