PROGRAMME DE L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS Aniane

50 Boulevard Felix Giraud Aniane Hérault

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-25

2025-07-21

Le centre de loisirs d’Aniane vous propose des animations tout l’été pour vos enfants !

Le mois de Juillet sera sous le thème de l’époque des pharaons d’Egypte.

Voici le programme pour la semaine du 21 au 25 juillet :

Pour les 3 6 ans:

* Piscine, tournoi, collier égyptien, marionnettes

* Chasse aux trésors, traversée du Nil

* Jeu d’expression » Téléthon égyptien »

Pour les 6 -11 ans:

* Piscine, tournoi, jeu extérieur » Wanted « , création d’une momie

* Ecriture en hiéroglyphes

* Escape game » Echappe-toi de la pyramide »

Inscriptions et renseignements auprès du Service Enfance & Jeunesse de la Mairie d’Aniane. .

50 Boulevard Felix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

Aniane’s leisure center offers activities for your children all summer long!

July will be dedicated to the Pharaohs of Egypt.

German :

Das Freizeitzentrum von Aniane bietet den ganzen Sommer über Animationen für Ihre Kinder an!

Der Monat Juli steht unter dem Motto « Die Zeit der ägyptischen Pharaonen ».

Italiano :

Il centro ricreativo di Aniane propone attività per i vostri bambini per tutta l’estate!

Il mese di luglio sarà dedicato ai Faraoni d’Egitto.

Espanol :

El centro de ocio de Aniane propone actividades para los niños durante todo el verano

El mes de julio estará dedicado a los faraones de Egipto.

