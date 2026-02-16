Programme de Mars du Shack à Lafontade Lafontade Gourdon
Programme de Mars du Shack à Lafontade Lafontade Gourdon dimanche 8 mars 2026.
Programme de Mars du Shack à Lafontade
Lafontade Chemin du Hameau Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-03-22 22:00:00
Date(s) :
2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29
Le temps d'un brunch, tout un après-midi ou en début de soirée profitez d'une ambiance conviviale dans ce tout nouveau café associatif où culture, humour et belles rencontres vous attendent.
Le temps d'un brunch, tout un après-midi ou en début de soirée profitez d'une ambiance conviviale dans ce tout nouveau café associatif où culture, humour et belles rencontres vous attendent.
.
Lafontade Chemin du Hameau Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 69 18 15 38 culture.element.terre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For a brunch, an afternoon or an early evening, enjoy the friendly atmosphere of this brand new community café where culture, humour and great encounters await you.
L’événement Programme de Mars du Shack à Lafontade Gourdon a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Gourdon