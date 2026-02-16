Programme de Mars du Shack à Lafontade Lafontade Gourdon

Programme de Mars du Shack à Lafontade

Lafontade Chemin du Hameau Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 11:00:00

fin : 2026-03-22 22:00:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29

Le temps d'un brunch, tout un après-midi ou en début de soirée profitez d'une ambiance conviviale dans ce tout nouveau café associatif où culture, humour et belles rencontres vous attendent.

Lafontade Chemin du Hameau Gourdon 46300 Lot Occitanie

English :

For a brunch, an afternoon or an early evening, enjoy the friendly atmosphere of this brand new community café where culture, humour and great encounters await you.

