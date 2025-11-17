Programme de novembre > Médiathèque Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes
Programme de novembre > Médiathèque Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes lundi 17 novembre 2025.
Programme de novembre > Médiathèque
Torigni-sur-Vire 23 Rue Danican Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-17
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-17
Rendez-vous à la médiathèque de Torigny-Les-Villes pour les différents ateliers du mois de novembre ! .
Torigni-sur-Vire 23 Rue Danican Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 56 73 15
English : Programme de novembre > Médiathèque
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Programme de novembre > Médiathèque Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Saint-Lô