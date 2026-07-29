Programme de sensibilisation aux discriminations · Magma’Nantes #11 Open Lande Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-08 18:45 – 21:30

Gratuit : non Prix libre et conscient Le programme est proposé en participation libre et consciente reversée à l’association Magma. Elle sera expliquée en amont du programme, et à nouveau à la fin, pour te permettre de décider du montant en fonction de ton vécu de cette expérience. Adulte, Etudiant

???? Deux programmes Magma à Nantes à la rentrée 2026 ????Magma’Nantes #10 les mercredis de 18h45 à 20h30 – 30/09, 07/10, 14/10, 28/10, 04/11 et 18/11Magma’Nantes #11 les mardis de 18h45 à 20h30 – 27/10, 03/11, 10/11, 24/11, 01/12, 08/12 ???? Le format ????6 séances de 1h30 en présentiel ???? 5 mails de contenus sur différentes thématiques représentant 3 à 4h de travail individuel entre chaque séance ???? Une aventure collective partagée avec une dizaine de personnes ???? Les rencontres ????Le programme s’échelonne en 6 séances en présentiel de 1h30. Pour y participer activement, il te faudra : consulter les contenus des mails (3 à 4h entre chaque séance), interagir sur la boucle de discussion Signal avec ton groupe, et participer aux 6 séances prévues de 1h30 – pas d’ateliers unitaires.???? Les séances auront lieu toutes les deux séances selon le programme à Open Lande, au local de Energie de Nantes, à La Cordée Erdre et/ou dans une salle municipale en cours de confirmation – merci aux structures et collectifs nous soutenant et nous accueillant ! ???? L’association ????Magma est une association qui propose des programmes et des ateliers pour accompagner dans la compréhension et l’action autour des systèmes de domination tout en faisant le lien entre eux, collectivement et avec fun ????

Open Lande Nantes 44200



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