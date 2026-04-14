Programme de sensibilisation aux inégalités systémiques, Open Lande, Nantes

Programme de sensibilisation aux inégalités systémiques Lundi 27 avril, 18h45 Open Lande Loire-Atlantique

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T18:45:00+02:00 – 2026-04-27T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-27T18:45:00+02:00 – 2026-04-27T20:30:00+02:00

Découvrez le programme Magma de sensibilisation aux inégalités systémiques : racisme, sexisme, validisme, LGBTQIA-phobies, grossophobie…

Ce programme propose d’aller creuser nos schémas de domination individuels et collectifs. Il offre un espace pour questionner, comprendre son rôle en tant que citoyen/citoyenne et membre d’organisation et de collectifs, pourquoi et comment – ou non ! – lier ces luttes et y contribuer, et passer à l’action. Il suppose une part d’inconfort et de remise en question, mais aussi d’écoute et de respect envers le groupe (rien à voir avec le Magmaa Food Hall à Nantes ! Nous sommes une association nationale)

Le format :

6 séances de 1h30 en présentiel

3 à 4h de travail individuel entre chaque séance pour permettre aux participants de consulter les contenus thématiques envoyés par mail (articles, podcasts, vidéos, posts réseaux sociaux…), et une aventure collective partagée entre une dizaine de personnes

Les rencontres :

Le programme s’échelonne en 6 séances en présentiel de 1h30. Pour y participer activement, les participant·es s’engagent à : consulter les contenus des mails (3 à 4h entre chaque séance), interagir sur la boucle de discussion Signal avec leur groupe, et participer aux 6 séances prévues de 1h30

L’association :

Magma est une association qui propose des programmes et des ateliers pour accompagner dans la compréhension et l’action autour des systèmes de domination tout en faisant le lien entre eux, collectivement et avec fun.

Sessions :

lundis 27/4, 4/5, 11/5, 1/6, 8/6 de 18h45 à 20h30

lundi 15/6/26 de 18h15 à 21H30

Open Lande 10 Rue de l’Ile Mabon , Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://magma-collectif.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « ouvronsnospossibles@outlook.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0658756518 »}]

Programme de sensibilisation aux inégalités systémiques