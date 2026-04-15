Programme des ateliers d’initiation au jardinage pédagogique 2026 « Le jardinage, un outil pédagogique » Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Programme des ateliers d’initiation au jardinage pédagogique 2026 « Le jardinage, un outil pédagogique » Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mercredi 15 avril 2026.
La communauté éducative (enseignants.es,
animateurs.rices, tout acteur.rice d’établissement scolaire ou périscolaire
porteur.euse de projet de jardin pédagogique)
Nombre de participants.tes : 12 maximum par
séquence
Lieu : Maison du Jardinage et du compostage, Pôle ressource Jardinage Urbain Main
Verte
Parc de Bercy – 41, rue Paul
Belmondo 75012 PARIS https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788
Durée : une séance d’une demi-journée, de 14h à 16h30.
Modalités : sur
inscription au lien mentionné ci-après à l’atelier correspondant.
Une attestation de présence est fournie sur place
à chacun.ne pour faire valoir sa participation.
Dates
et thématiques : une séance par mois d’octobre 2025 à juin 2026.
Les
précisions, dates et thématiques ci-après.
Contact : main.verte@paris.fr 01 53 46 19 19 Lina
Marcela Delormel ou Anne Daubert
Public cible : La communauté éducative (enseignants.es, animateurs.rices, tout acteur.rice d’établissement scolaire ou périscolaire porteur.euse de projet de jardin pédagogique)
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h00 à 16h30
Le mercredi 20 mai 2026
de 14h00 à 16h30
Le mercredi 15 avril 2026
de 14h00 à 16h30
gratuit sous condition
Sur inscription en ligne
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:30:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T16:30:00+02:00;2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T16:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage et du Compostage et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Yoga Slow Flow Feuille Blanche, Café Noir Paris 15 avril 2026
- « Midi en musique » : les déjeuners musicaux du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS 15 avril 2026
- Un environnement de bonne santé mentale MVAC Paris 15 avril 2026
- Olympiades : Sports insolites, 15 avril 2026 Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 15 avril 2026
- Le CAIREP organise une journée de conférences pour « Le mois de la Santé Mentale » Maison de la Conversation Paris 15 avril 2026