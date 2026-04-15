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Programme des ateliers d’initiation au jardinage pédagogique 2026 « Le jardinage, un outil pédagogique » Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Programme des ateliers d’initiation au jardinage pédagogique 2026 « Le jardinage, un outil pédagogique » Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Programme des ateliers d’initiation au jardinage pédagogique 2026 « Le jardinage, un outil pédagogique » Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Maison du Jardinage et du Compostage

Adresse : 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : <p>Sur inscription en ligne</p>

La communauté éducative (enseignants.es,
animateurs.rices, tout acteur.rice d’établissement scolaire ou périscolaire
porteur.euse de projet de jardin pédagogique)

Nombre de participants.tes : 12 maximum par
séquence

Lieu : Maison du Jardinage et du compostage, Pôle ressource Jardinage Urbain Main
Verte

Parc de Bercy – 41, rue Paul
Belmondo 75012 PARIS https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788

Durée : une séance d’une demi-journée, de 14h à 16h30.

Modalités : sur
inscription au lien mentionné ci-après à l’atelier correspondant.

Une attestation de présence est fournie sur place
à chacun.ne pour faire valoir sa participation.

Dates
et thématiques : une séance par mois d’octobre 2025 à juin 2026.
Les
précisions, dates et thématiques ci-après.

Contact : main.verte@paris.fr 01 53 46 19 19 Lina
Marcela Delormel ou Anne Daubert

Public cible : La communauté éducative (enseignants.es, animateurs.rices, tout acteur.rice d’établissement scolaire ou périscolaire porteur.euse de projet de jardin pédagogique)
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h00 à 16h30
Le mercredi 20 mai 2026
de 14h00 à 16h30
Le mercredi 15 avril 2026
de 14h00 à 16h30
gratuit sous condition

Sur inscription en ligne

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:30:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T16:30:00+02:00;2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature


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