La communauté éducative (enseignants.es,

animateurs.rices, tout acteur.rice d’établissement scolaire ou périscolaire

porteur.euse de projet de jardin pédagogique)

Nombre de participants.tes : 12 maximum par

séquence

Lieu : Maison du Jardinage et du compostage, Pôle ressource Jardinage Urbain Main

Verte

Parc de Bercy – 41, rue Paul

Belmondo 75012 PARIS https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788

Durée : une séance d’une demi-journée, de 14h à 16h30.

Modalités : sur

inscription au lien mentionné ci-après à l’atelier correspondant.

Une attestation de présence est fournie sur place

à chacun.ne pour faire valoir sa participation.

Dates

et thématiques : une séance par mois d’octobre 2025 à juin 2026.

Les

précisions, dates et thématiques ci-après.

Contact : main.verte@paris.fr 01 53 46 19 19 Lina

Marcela Delormel ou Anne Daubert

Public cible : La communauté éducative (enseignants.es, animateurs.rices, tout acteur.rice d’établissement scolaire ou périscolaire porteur.euse de projet de jardin pédagogique)

Le mercredi 03 juin 2026

de 14h00 à 16h30

Le mercredi 20 mai 2026

de 14h00 à 16h30

Le mercredi 15 avril 2026

de 14h00 à 16h30

gratuit sous condition

Sur inscription en ligne

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:30:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T16:30:00+02:00;2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



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