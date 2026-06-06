Programme des ateliers et stages d’Ô Jardin des Kamis Ô Jardin des Kamis Saint-Sève samedi 6 juin 2026.

Saint-Sève

Programme des ateliers et stages d’Ô Jardin des Kamis

Ô Jardin des Kamis 224 route des châteaux Saint-Sève Gironde

Tarif : 15 – 15 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-07-04 14:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-20 2026-06-24 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-07

Venez vous ressourcer et découvrir nos jardins aux travers de différents ateliers mais aussi de stages sur deux journée pour les petits et grands. Inscription obligatoire. .

Ô Jardin des Kamis 224 route des châteaux Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 47 09 40 aurelie@ojardindeskamis.fr

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English : Programme des ateliers et stages d’Ô Jardin des Kamis

L’événement Programme des ateliers et stages d’Ô Jardin des Kamis Saint-Sève a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de l’Entre-deux-Mers