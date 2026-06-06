Programme des ateliers et stages d’Ô Jardin des Kamis Ô Jardin des Kamis Saint-Sève
Programme des ateliers et stages d’Ô Jardin des Kamis Ô Jardin des Kamis Saint-Sève samedi 6 juin 2026.
Saint-Sève
Programme des ateliers et stages d’Ô Jardin des Kamis
Ô Jardin des Kamis 224 route des châteaux Saint-Sève Gironde
Tarif : 15 – 15 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-07-04 14:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20 2026-06-24 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-07
Venez vous ressourcer et découvrir nos jardins aux travers de différents ateliers mais aussi de stages sur deux journée pour les petits et grands. Inscription obligatoire. .
Ô Jardin des Kamis 224 route des châteaux Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 47 09 40 aurelie@ojardindeskamis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Programme des ateliers et stages d’Ô Jardin des Kamis
L’événement Programme des ateliers et stages d’Ô Jardin des Kamis Saint-Sève a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de l’Entre-deux-Mers