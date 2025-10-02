Programme des expositions à la Chapelle Saint-Benoit Argenton-sur-Creuse

Programme des expositions à la Chapelle Saint-Benoit Argenton-sur-Creuse jeudi 2 octobre 2025.

Rue Victor Hugo Argenton-sur-Creuse Indre

Gratuit

Début : 2025-10-02 14:30:00

fin : 2025-10-09 19:00:00

2025-10-02

Exposition par Isabelle Favier, peinture à la Chapelle Saint Benoit.

Rue Victor Hugo Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39

English :

A new season of exhibitions at the Chapelle Saint-Benoit in Argenton sur Creuse.

German :

Neue Ausstellungssaison in der Chapelle Saint-Benoit in Argenton sur Creuse.

Italiano :

Una nuova stagione di mostre alla Chapelle Saint-Benoit di Argenton sur Creuse.

Espanol :

Nueva temporada de exposiciones en la Chapelle Saint-Benoit de Argenton sur Creuse.

