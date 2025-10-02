Programme des expositions à la Chapelle Saint-Benoit Argenton-sur-Creuse
Programme des expositions à la Chapelle Saint-Benoit Argenton-sur-Creuse jeudi 2 octobre 2025.
Programme des expositions à la Chapelle Saint-Benoit
Rue Victor Hugo Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2025-10-02 14:30:00
fin : 2025-10-09 19:00:00
Début : 2025-10-02 14:30:00
fin : 2025-10-09 19:00:00
Date(s) :
2025-10-02
Exposition par Isabelle Favier, peinture à la Chapelle Saint Benoit.
Rue Victor Hugo Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39
English :
A new season of exhibitions at the Chapelle Saint-Benoit in Argenton sur Creuse.
German :
Neue Ausstellungssaison in der Chapelle Saint-Benoit in Argenton sur Creuse.
Italiano :
Una nuova stagione di mostre alla Chapelle Saint-Benoit di Argenton sur Creuse.
Espanol :
Nueva temporada de exposiciones en la Chapelle Saint-Benoit de Argenton sur Creuse.
