Programme des familles pour les vacances d’octobre par Passerelle Association Passerelle Monségur

Programme des familles pour les vacances d’octobre par Passerelle Association Passerelle Monségur mercredi 22 octobre 2025.

Programme des familles pour les vacances d’octobre par Passerelle

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-22

Les vacances arrivent à grands pas !

L’association Passerelle vous a concocté un programme plein de surprises pour en profiter un maximum et destiné aux familles avec des enfants de moins de 11 ans. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes ! .

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr

English : Programme des familles pour les vacances d’octobre par Passerelle

German : Programme des familles pour les vacances d’octobre par Passerelle

Italiano :

Espanol : Programme des familles pour les vacances d’octobre par Passerelle

L’événement Programme des familles pour les vacances d’octobre par Passerelle Monségur a été mis à jour le 2025-10-14 par OT de l’Entre-deux-Mers