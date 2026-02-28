Programme des mercredis 6-12 ans disponible ! MJC maison de suède Rennes 4 mars – 8 avril, les mercredis Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Les mercredis s’annoncent remplis de fun ! ‍♂️ ️ Activités créatives, sportives, jeux et sorties pour s’amuser, découvrir et partager de bons moments entre amis.

Infos et inscriptions : 02 99 51 61 70

Sur place : 5 rue de Suède, 35000 Rennes

Ne tardez pas, les places sont limitées ! ✨

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-08T17:30:00.000+02:00

mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



