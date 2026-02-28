Programme des mercredis 6-12 ans disponible ! MJC maison de suède Rennes
Sur inscription
Les mercredis s’annoncent remplis de fun ! ♂️ ️ Activités créatives, sportives, jeux et sorties pour s’amuser, découvrir et partager de bons moments entre amis.
Infos et inscriptions : 02 99 51 61 70
Sur place : 5 rue de Suède, 35000 Rennes
Ne tardez pas, les places sont limitées ! ✨
mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine